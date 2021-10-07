四大媒體公協會日昨共同聲明，希望以協商議價取代成立基金，做為與Google及臉書等國際平台業者分潤流量廣告收入之後，通傳會（NCC）6日表示，NCC已啟動產業調查，將詢問廣電媒體相關業者的意見，做為未來跨部會立法的依據。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，產業調查方向除了業界關切的數位平台對廣電媒體的廣告收入之影響之外，還包括其它廣泛性的產業影響議題。

業界傳出，政府傾向透過成立基金的模式來處理廣電及報業等本土媒體爭取與國際大型平台分潤流量廣告收入的議題，翁柏宗僅強調，NCC可能不是該議題往後主責的機關，媒體產業與大型平台如何協調共榮？相關議題涉及NCC、文化部、公平會等部會，目前決定採取跨部會分工，若後續決定立法，也希望先傾聽產業聲音以凝聚共識向國際平台業者爭取。

澳洲國會今年年初通過「新聞媒體與數位 平台強制議價法」，即透過立法要求當地媒體資源在被國際社群平台業者使用時，必須獲得合理的分潤。

國內四大媒體公協會5日發表共同聲明，Google、臉書等數位平台刊登有價值的新聞內容或節目時，應合理分潤給本土媒體業者，並建請政府出面促成個別媒體或公協會與國際平台業者進行議價協商，而不是由大型網路平台業者提撥一定比例的流量營收「成立基金」，再由獨立委員會管理並分配基金。

(時報資訊)