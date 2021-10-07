配合央行打炒房，金管會也將再祭新規定。金管會銀行局宣布，為避免票券金融公司手中資金成為打炒房破口，將對票券公司祭兩大不動產管制，另外，也正研擬是否將銀行業辦理「保證」納入建築貸款集中度監理。

銀行局指出，第一項控管措施為票券公司對「不動產業發行商業本票辦理保證餘額，將不得超過保證總餘額的30％」。據銀行局統計，截至2021年8月底，全體票券公司保證餘額約為5,913億元，若以此數值估算，未來全體票券公司對不動產業發行商業本票保證餘額將不能超過1,773.9億元。

第二項控管措施，則是要求票券公司未來辦理商業本票保證業務，須比照央行對金融機構辦理不動產抵押貸款相關規定，包含相關條件、額度等限制和控管措施，都要納入公司本身內控制度，並明訂在發行商業本票保證業務的規範中，落實內控內稽。

銀行局強調，為避免資金過度流入不動產市場，金管會之前就與央行、票券業者進行溝通，未來在完成相關行政程序後，會對票券公司祭兩大新規。

金管會也正研究是否要將銀行業辦理「保證」納入建築貸款集中度監理。據金管會統計，去年銀行業建築貸款集中度平均約近9％，但過去此數值僅針對「放款」，未加計「保證」，金管會正研議未來是否將保證納入一併檢視。

金管會在金檢時發現，銀行業對不動產業「商業本票」或「公司債」保證，多半會搭配貸款辦理，所以目前在統計相關數值，看是否需將「保證」納入建築貸款集中度監理範圍。至於為何沒有研擬比照票券業新制劃出30％的額控紅線，銀行局指出，主要是票券業目前沒有相關比率控管，需要新規範，但銀行業本就有銀行法第72之2條對不動產放款比率限制規定，且已針對建築貸款太集中的業者強化監理。

(時報資訊)