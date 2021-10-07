央行嚇阻有效。2020年9月完成公開標售的京華城土地案，最近才可望拿到銀行聯貸資金，據了解，由新光銀行籌組的京華城土建融聯貸案，最後縮減成購地款聯貸案，四年總貸金額149億元，利率約2.25％，最近才籌組完成，與當初規劃相比，少了200億元左右，將由鼎越開發自己想辦法籌措。

京華城土地在2019年9月公開標售，由同為威京集團的中石化旗下子公司鼎越開發，以372億元得標，勝過出價300億元的興富發建設。鼎越先前表示，會將京華城原址改建成四棟頂級商辦，2020年11月以京華城與中石化高雄土地作抵押品，向銀行申請約350億元左右的聯貸案，支付購地及營造款項。

但這件聯貸案籌組時機正好遇上央行去年底再度進行選擇性信用管制，金管會也出面管理銀行及票券商的不動產放款或保證的集中度，公股行庫評估鼎越開發是隸屬威京集團，有點自家人出價買回自家土地的意味，在鑑價上有些難參考，也擔心央行與金管會有意見，因此作業有些延宕。

一直到最近才拍定九家參貸機構，完全沒有公股行庫，是由民營銀行、票券商與壽險公司合組，除了主辦行新光銀行吃下40億元額度，新光人壽亦參貸35億元，另外如中信銀參貸20億元、台灣人壽拿下12億元的額度，遠雄人壽也參貸12億元，上海商銀10億元、國票10億元、大慶票券8億元、安泰銀行2億元。

由於最後一家銀行最近才通過放款審查委會員，正在進行後續作業，四年期149億元的聯貸案，初步訂價2.25％，金額比當初談的350億元少了一半以上，且利率也從早先預定的2.01％拉高到2.25％，才籌組成功，此案應在本月可作業完成，進行簽約，等於從去年11月開始籌組，歷時快一年時間才完成，過程相當艱辛。

且銀行團聯貸資金用途是購地，並不包括後續的營建款，與當初申貸差額的200億元，鼎越開發將自行再想辦法籌措。

(時報資訊)