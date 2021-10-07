北部上市建商大咖，爭相砸重金插旗台中七期搶地！皇翔建設6日公告斥資77.5888億元，買下七期2,895坪「新四」地王級商用土地，每坪單價268萬元，震驚中台灣地產業界。

皇翔表示，未來傾向朝頂級辦公大樓規劃開發，這也是皇翔首度插旗台中房地產市場。

備受矚目的七期「新四」2,895坪土地公開標售案，原訂6日公開標售，不料，地主在9月底悄悄撤標、改採私下議價方式進行。據悉，台中指標豪宅建商如寶輝、聯聚均已領標，沒想到最後竟殺出程咬金，由皇翔「打包」回家，為中台灣土地市場投下一顆震撼彈！

台中七期這塊2,895坪「新四」土地，被業界視為地王級土地，標售底價原為每坪260萬元、總價75.28億元，皇翔最後以約268萬元購入，溢價率約3％。

實力雄厚、財力驚人的皇翔向來不出手則已，一出手則一鳴驚人！去年12月底，皇翔董座廖年吉狂砸130億元，打敗數十家對手，以皇翔投資名義，透過股權交易方式，收購仁愛企業股權，買下SOGO敦南館大樓；今年6月，皇翔再以8.53億元，擊敗十組開發商、搶下微風南京精華地232.32坪。

皇翔此次首度進軍台中七期，同樣引起中台灣地產業的騷動，高達77.58億元的購地金額，一舉拿下台中購地總價第二高；而第一名則是興富發建設去年2月中，以總價83.75億元、標下台中大遠百旁2,593坪「新四」商用地，每坪成交單價322.96萬元，也是七期重劃區最大筆土地交易。

北台灣上市建商與大型建商如興富發、皇翔、大陸、遠雄、中悅、國泰等，均看好七期的發展潛力大手筆購地卡位，而台中在地重量級建商如聯聚、寶輝、豐邑等，也都持續在七期獵地備糧。

皇翔發言人副總游玉華表示，董事長廖年吉認為台中發展潛力雄厚，這塊地位於七期，地點非常不錯，且中南部在科技大廠陸續進駐、擴廠後，房市愈來愈熱，經過審慎評估後，皇翔決定出手，也很幸運買到。

游玉華表示，對於這塊七期「新四」商用地，皇翔將朝向頂級辦公大樓規劃開發，不考慮蓋飯店。不過，由於土地才剛買下，詳細的規劃和設計會慢慢進行，至於總銷規模、未來售價、全棟銷售還是全棟只租不售，目前都還言之過早。

據悉，七期這塊「新四」土地，地主為味丹集團楊姓家族的太日東龍建設。而太日東龍另一塊位於台中市政府對面、台灣大道旁「惠來厝段」1,759坪住五、住二土地，10月初也傳出已由北部上櫃建商─鉅陞建設，砸下28.15億餘元、以每坪160萬元購入，顯示北部上市櫃建商插旗台中購地的動作愈來愈積極！

(時報資訊)

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