勞動部8日將召開「基本工資審議委員會」，中小企業總會理事長李育家6日直言，軍公教才調薪3％，基本工資若調逾5％，幅度比過去來得大，內需型中小企業會承受不了，因此建議延後實施。工總也提醒，若基本工資調幅過大，恐加劇通膨壓力。

工總7日將發布相關調查報告。調查對象為工總所屬製造業上半年的營運情形、訂單、獲利等，並針對基本工資若調3％、5％、6％、8％等，各對營運與獲利的影響進行調查，目前調查結果仍在進行最後統計。

依據工總初步得出結論，政府依經濟成長論述基本工資的調幅，並不合理，也不符合當前現實環境的邏輯，因為經濟成長率是「平均數」，實際狀況是，不只是製造業與服務業兩樣情，即使是製造業，調查發現，也呈兩極化，因此以經濟成長率表現好，所以要調升基本工資，值得深思。

工總指出，如果基本工資調逾5％，不但會加深對陷入困境業者的沈重壓力，日子更難過，甚至會讓產業更加失衝，更重要的是，國際上通膨壓力日升，而國內的通膨壓力也是蠢蠢欲動。

工總指出，隨著國際油價、榖物及基本金屬行情走高，進口物價已漲逾20％，躉售物價也連續數個月漲逾10％，反映業者生產成本日趨沉重，隨時都可能帶動通膨飆漲。

李育家也指出，政府才放寬防疫措施，振興五倍券也剛要推出，政策還沒有發揮活絡經濟的效果，就趕著要對這些受疫情衝擊的內需產業調整基本工資，且調幅還比過去軍公教調薪幅度高的話，產業會受不了。

因此，工總與李育家都呼籲，政府對基本工資的調升，能再考量周全，最好能延後實施。

(時報資訊)