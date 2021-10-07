主計總處6日公布9月物價統計指出，受油料費、食物價格上揚，以及中秋節因素的影響，9月消費者物價（CPI）年增率2.63％，創下102年3月以來新高，隨著國際能源價格大漲，進口物價上揚，國內通膨壓力將會升高，值得密切注意。

主計總處指出，9月通膨率（CPI年增率）升至2.63％，為103個月（8年7個月）新高，另核心物價（不含能源及蔬果的CPI）年增率1.74％，創近43個月新高，而行政院關注的17項重要民生物資漲3.31％，也創近36個月最高。

雖然如此，綜合統計處專門委員曹志弘表示，9月通膨率升高係受中秋節因素（保母費、旅遊團費上漲）、油料費、機票價格大漲影響。若扣除秋節因素（去年中秋節在10月），其實9月通膨率與8月差不多，因此目前看來並沒有通膨現象。

不過，曹志弘也表示，近來各國在碳中和考量下，由煤轉氣，天然氣行情大漲，影響所及，煤、油價格也大漲，正因為如此，近期我國依美元計價的進口物價年增率一連數月高達20％左右，為十年來最高，更值得注意的是，國際油價近日升逾80美元，這些變化都將推升國內通膨壓力。

針對節節升高的輸入性通膨壓力，曹志弘認為，政府針對油、電費率會考量物價情勢，適時予以緩漲、凍漲，這些公共費率合計占CPI權重達兩成，有助於紓緩物價。惟儘管如此，另外八成的消費者物價（CPI）仍將受國際能源價格的直、間接影響，至於影響程度則取決於市場的競爭及供需變化，仍待觀察。

主計總處指出，9月的進口物價年增率19.95％、出口物價15.0％、國產內銷物價14.9％，綜合這三者的躉售物價（WPI）年增率11.96％，曹志弘說：「上回躉售物價漲幅逾一成，是發生在民國97年，那時國際油價曾升逾140美元。」

整體而言，主計總處認為目前國內尚無通膨現象，但依國際情勢研判，通膨壓力將會升高，值得密切注意。

(時報資訊)