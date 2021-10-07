美十年期公債殖利率升破1.5％，通膨隱憂再起，外資連七賣，6日賣超238.5億元，累計賣超達1,403億元。專家認為，外資近兩年賣超上市櫃1.15兆元，官股券商、投信等內資成主要撐盤力道，惟台股面臨三大不利因素，恐上演年線保衛戰。

三大法人對台股賣不停，9月28日來已連七賣、累計1,535.7億元，外資期貨淨空單單日減少3,387口、至13,742口。現股當沖比連三日站穩四成，達46.61％；此外，信用交易融資單日下滑3.49億元，賣壓收斂。

台股6日受到日、韓股下殺波及，反彈受阻，加權指數開高走低，終場收在16,393點，下跌67點，成交值再度萎縮、至2,907.9億元。三大法人賣超266.14億元，但其中投信逆勢買超23.15億元，已連六買、累積達135.02億元，而官股券商6日單日則買超60.7億元，連續8日買超金額達356.65億元，投信與官股券商合力扮演撐盤要角。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥看法，台股目前三大不利因素包括（1）美、日、韓、港等國際股市高檔回落，多已破年線，難免受波及；（2）台股結構已遭破壞，目前上有壓力、下有支撐；（3）大盤成交量遲遲無法達到3,500億元攻擊量，因此，上攻萬七力有未逮，但也因成交量未放大，指數不致波動太大，即使跌破年線，幅度也不會太大。

雖然指數有可能挑戰年線支撐、且回檔整理時間拉長，但蕭乾祥對台股並不悲觀，認為反而可逢低布局第四季、2022年展望好的個股。塑化、鋼鐵、金融等將相對穩定，而電子族群包括半導體、PCB、IC設計、5G相關等長線依舊看好。

(時報資訊)