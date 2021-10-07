台積電近來飽受美國要求提出客戶機密資料之苦，遭到外資棄養，致6日盤中股價再度跌破年線支撐，惟尾盤在特定護盤以7,303張大量拉升下，終場以以571元小跌1元作收，守住年線約570元的重要支撐。外資已連7日賣超台積電達435億元，而官股券商及投信聯手連7日買超110億元，力抗外資賣壓。

統一投顧指出，台股人氣退潮，盤面缺乏主流股，市場偏好短線進出，操作難度增加；但市場關注晶圓代工龍頭台積電10月14日法說會釋出對於第四季營運展望，以及美股財報季挹注題材，而年底作帳題材更是年度大戲，可望使市場信心有所回溫，建議投資人操作採取擇優低接布局策略，看好晶圓代工股未來業績及獲利表現。

國票投顧認為，日前台積電董事長劉德音接受美媒專訪時提出3年千億美元投資仍嫌不足的說法，顯示目前市場需求強勁，預期台積電14日法說會可望提出擴大資本支出的計畫，屆時半導體設備族群可望受惠；對台積電後市依然看好，預估，2021年每股獲利（EPS）可達23.44元，2022年上看30.49元，並重申台積電買進建議，目標價為740元。

國票投顧進一步分析，台積電未來5年複合成長率為10～15%看法不變，並且會偏向成長上緣；晶圓代工價格調漲，長線毛利率維持50％仍充滿信心；台積電公司製程技術、產能、良率、效能皆明顯領先競爭對手，產業龍頭地位難以撼動。

台積電近年營運呈現大幅成長，然而也成為外資提款機，據統計，今年來累計至10月6日止，累計已賣超3,047.88億元，內資投信、自營商及八大官股券商積極逢低承接，各買超130.84億元、114.4億元及478.61億元。內資對「護國神山」展開積極護盤。

(時報資訊)

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