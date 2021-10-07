行庫調整財務投資布局，針對台股，由於升息效應在產業面的影響已開始擴散，使大型行庫由原本重押電子股，變為大舉轉進金融及傳產兩大類股。公股金融圈人士指出，多家大型行庫原本在電子股部位占比都在五、六成，現在則朝「抗通膨」的方向重新布局類股，電子股占比現在已降至四成以下。

行庫主管分析，主要是資訊、IT產業受惠疫情效應，在消費市場持續兩年的熱潮，但目前市場買氣已達飽和，許多和「宅經濟」相關的資訊配備已經賣的差不多，接下來市場需求能否延續這二年的熱度，不無疑問；再者，從本益比來看，通常在市場有升息預期時，也會有資金緊縮的預期，投資人會傾向調節高本益比的股票，目前市場以高科技類股的本益比最高，行庫也是因此決定減碼。

至於看好金融及傳產類股的原因，行庫主管分析，升息會幫助金融業的息收增加，包括金融業以浮動利率訂價的資產也會受惠升息效應，而由於通膨會帶動不動產的增值之外，也會帶動原物料價格的上揚，相關與營造相關的例如水泥、鋼鐵等產業也都會受惠。

八大行庫目前在台股的持股水位合計將近新台幣1,500億元，其中以合庫、華銀、一銀的部位為前三大，其中合庫與華銀在350億左右，一銀短投部位則在220億左右。

除了減持電子股、轉向抗通膨股，在過7月、8月股息發放高峰期後，行庫9月開始也進行整體部位調節，行庫主管透露，為了因應國際變數對股市的影響，以及隨時出現「政策護盤」的指令，多家行庫近來已趁大盤上漲時趁勢賣出相當的部位，騰出空間讓未來能進場護盤，各大行庫近二個月來的減碼部位大概在數十億元不等。

(時報資訊)