有「國民ETF」之稱的元大高股息基金最新配息金額出爐，每單位將配發1.8元，22日除息，以6日收盤價31.88元計算，殖利率達5.64％，優於往年平均水準，預計有近50萬受益人參與配息行情。

元大投信6日公告元大高股息ETF分配收益第一階段結果，每單位預估配發1.8元，優於去年的1.6元，追平歷史配息金額第三高，殖利率達5％以上，超越近5年平均殖利率約4.99％。

元大投信指出，0056是台灣成立時間最久的台股高股息ETF，選股邏輯簡單，是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。除了2008、2010年度配息是累積至次年度發放之外，從2011年至2021年已連續11年配息，至2020年完成年年填息。

此外，投資人看好0056具長期配息、且填息表現穩定等特點，把握「價低息更高」的進場機會，積極布局0056，帶動0056受益人數近一月成長逾2.4萬人，規模也增加72億元，皆在台股高股息ETF中排名第一。

法人分析，上市櫃今年配息金額衝高，股息活水大舉落袋，使得0056配息金額優於去年，且台股回檔也推高0056殖利率表現。對照去年經驗，除息後僅不到兩個月時間就完成填息，可望吸引低接買盤進駐，預期0056受益人數及規模有機會同步擴大，雙雙挑戰50萬人及1,000億元的里程碑。

元大高股息ETF每單位實際配發金額將於20日計算，除息交易日訂在22日，收益分配發放日為11月25日。也就是說，想要參與0056除息的投資人，最晚要在21日買進。

元大投信也提醒，投資人在選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表超配資本利得，可能使得長期績效落後追蹤指數。並注意ETF公布高配息率後，市場大幅搶進，有機會讓在外受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋的情況，影響投資人投資報酬與實際收益。

(時報資訊)