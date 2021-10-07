歐盟於當地時間5日宣布，將香港列入租稅合作事宜觀察名單（灰名單）。KPMG安侯建業稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠對此表示，香港已承諾修正《稅務條例》，若台商企業利用被動收入（如股利等）在港進行跨境避稅行為，未來將成為首波受衝擊的對象。

劉中惠認為，香港稅制向來簡單明確，並以相對為低的稅率來保持區域經商環境競爭力，不過，香港為盡快脫離歐盟觀察名單，避免遭歐盟國家扣繳高稅率，或阻斷在歐的金流等制裁手段，香港可能會強化稅收徵管的力道，預期台商在港所設的投資架構稅負將會增加。

歐盟曾公布有關豁免境外收入課稅機制的指引，本次宣布的內容特別要求香港方面，針對離岸空殼公司採取的「雙重不課稅」避稅行為，要納入課稅範圍。

KPMG畢馬威中國香港區合夥人楊澤志進一步說明，目前香港稅制設計採「屬地主義」原則，企業所得須同時符合當地經營業務、當地所得且非源自資本性資產三大要件，才會被課稅，因此離岸所得可以申請免稅，香港也不會針對境外被動收入課稅，在此情況下，確實可能構成「雙重不課稅」情況的發生。

香港為重要的國際金融中心，若被認定為避稅天堂並因此受到制裁，將對金融業務產生莫大的衝擊。楊澤志表示，香港在支持打擊跨境避稅的大原則下，會配合歐盟進行調整，目前港府已承諾於2022年底前修訂香港《稅務條例》（香港法例第112章）並在2023年實施，主要修正的方向，是將無實質經濟活動企業的跨境被動收入（如股利等）等納入課稅範圍。

(時報資訊)