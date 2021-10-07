美國拜登政府2021年1月上台後，有關貿易戰期間美國對中國貨品課徵關稅問題，仍是兩國爭執焦點。繼美國貿易代表戴琪4日表示，將對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」，美國貿易代表署（USTR）5日宣布，擬重新豁免549類中國進口貨品的關稅，並就此徵詢公眾意見。

綜合外媒報導，USTR於美東時間5日在「聯邦公報」（Federal Register）表示，本次擬重新豁免部分中國貨品的關稅，涉及工業用零組件、恒溫器、醫療用品、自行車及紡織品等。USTR將就重啟豁免程序徵詢公眾意見，美國公眾對聯邦政府有關行動如有意見，可在10月12日至12月1日期間提交。

美方這次對549項中國進口貨品提出豁免，也是繼9月初對中國進口的智慧手錶、藍牙設備和醫用口罩等商品後，再次的豁免動作。路透援引分析人士表示，美方此舉有利緩和兩國緊繃的貿易關係，也回應了中方經常指責美國商民因關稅而受損的主張。

美國前總統川普在2018年發動中美貿易戰，並於2019年9月對中國商品徵收第四輪關稅，上述大多數產品均包括在內，它們受到美方15％關稅稅率的打擊，在2020年1月15日美中簽署第一階段貿易協議時，將多數貨品關稅降至7.5％。

這549項貨品的關稅豁免在2020年底已經到期，但由於拜登政府年初上任，USTR逐一評估恢復每項豁免條款的可能性，檢視豁免需額外時間，而評估的重點是上述特定產品是否仍然只能從中國獲得。

美國貿易代表戴琪4日演講時表示，她打算在未來幾天，與中國就落實2020年1月簽署的第一階段貿易協議進行對話，溝通有關中美兩國貿易關係，拜登政府也將對中國啟動「有針對性的關稅豁免程序」。但戴琪仍強調，為確保中方履行貿易協議承諾，美國不排除祭出新關稅。

拜登政府上任後雖延續川普時期對中國的強硬姿態，但在關稅豁免方面，自3月起略有鬆手。戴琪5月時表示，將處理中國商品關稅豁免期限屆滿事宜。

(時報資訊)