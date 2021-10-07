中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），自6日起在瑞士進行兩天閉門會晤。這場會談將延續9月的習拜通話內容，加強中美間的溝通，並可能為「習拜會」進行鋪路。在台海局勢緊張之際，相關議題預料也將成為兩人討論的焦點。

香港南華早報報導，楊潔篪與蘇利文的會議選在蘇黎世的一家機場酒店進行，預計6日和7日舉行兩天。這是兩人繼3月份在阿拉斯加進行劍拔弩張的激辯後，再次舉行面對面會談。

中國外交部6日稍早證實該場會談的消息，發言人華春瑩表示，這是根據中美元首9月通電話所達成的共識，今次會面將針對中美關係及相關議題交換意見。

白宮則發表聲明指出，這次會晤是美國總統拜登和中國國家主席習近平通話的後續行動，兩國將繼續尋求負責任地管理中美之間的競爭。此外，蘇利文還將在會後訪問布魯塞爾和巴黎，與北約和歐盟官員會晤，向歐洲盟友說明其與楊潔篪的溝通情況。

報導引述消息人士透露，中美高層再度會面「是為重建雙邊溝通管道，以落實習近平與拜登達成的共識」。路透引述分析指出，中美重啟對話有望推進兩國關係，包括重新開放雙邊駐地記者，以及重啟先前關閉的休士頓和成都領事館。

本次楊潔篪與蘇利文會談，外界高度關注「習拜會」是否為雙方商議的重點之一。外界原先預期「習拜會」在G20峰會登場，但在9月的習拜通話後，傳出習近平以優先改善美國對中態度為由，拒絕拜登的面對面會晤提議。最新外媒報導，中國已知會G20官員，習近平目前不打算親自赴義大利出席峰會。

(時報資訊)