美國總統拜登6日透露，他與中國國家主席習近平將遵守「台灣協議」（Taiwan agreement）的訊息，引起各界高度關注。對此一事件，學者認為，習拜日前通話很可能談及台海議題，但不會達成白紙黑字的新協議。至於美方在台海的政策，或將維持戰略模糊的策略。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，事實上沒有所謂的Taiwan agreement，只有Taiwan Relations Act（台灣關係法），而中美之間則只有「一個中國」與三個聯合公報，雖然拜登談話後，白宮針對外媒詢問有提到「台灣關係法」和六項保證，但無法證實拜登在與習近平溝通中，是否也有提到。

嚴震生說，整體判斷美方應是維持戰略模糊策略，即中國與美國仍維持官方建交，台美之間則仍是非官方關係，但美方關心台海局勢，也會與台灣保持經貿往來。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長黃介正表示，美東時間9月9日習拜通話相關訊息顯示，中國不會放棄台灣問題，估計雙方仍有就彼此關切的議題，進行溝通。彼此心裡都會有個「底」，但不會有「白紙黑字寫出來的協議」。至於通話中談了什麼，形成什麼「底」，還是應該回到9月9日通話當時的消息綜合判斷。

英國衛報引述華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）表示，目前還不清楚拜登是在闡述長久以來美國的對台政策，或者是稍早與習近平的通話，若這是指「一個中國政策」，她不會認為這是一項協議。

莊宛樺表示，中美雙方都要表達各自的觀點，這是與中國對口互動的標準程序。對白宮而言，這就是聲明美方的「一個中國」政策，這是美國自行獨立制定的政策，而且迥然不同於北京的「一個中國」原則。

(時報資訊)