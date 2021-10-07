近期台海局勢隨共機擾台架次頻創新高而呈現緊繃，對此美國總統拜登於美東時間5日表示，他曾與中國國家主席習近平談及台灣議題，雙方都同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement）。此番談話非美國政府對台海議題的慣用說法，相關內容引發高度關注。

據我國防部數據顯示，自10月1日至4日，分別有38架、39架、16架、56架，共148架次軍機進入台灣西南防空識別區「ADIZ」。5日當天，只有1架運8反潛機進入ADIZ，為5天來最少的一天。

路透報導，針對中國軍機頻擾台一事，拜登5日在白宮回應媒體時說：「我跟習（近平）曾談到台灣，我們同意，我們將遵守台灣協議（we'll abide by the Taiwan agreement）。我們清楚表明，除了遵守協議外，我認為他不應該做其他的事。」

拜登沒有進一步說明「台灣協議」是哪項協議。報導表示，拜登提到與習近平對話時間，應該是9月10日兩人時隔七個月的通話。

據美國之音報導，在拜登發表談話後，白宮國安會提供媒體有關美國國務院在3日發出的聲明，指美國對中國在台灣周邊的挑釁性軍事活動嚴重關切。該聲明強調，美國將維持美方在「美中三個公報」、「台灣關係法」和「六項保證」中的承諾。美國對台灣的承諾堅如磐石，並為維護台海及區域內和平與穩定做出貢獻。

除了白宮，美國國會也針對共機頻頻擾台表示擔憂，民主和共和黨議員紛紛譴責北京當局的做法，是極具挑釁性的舉動，中國的做法不會改變美國對台灣的支持，美方將協助台灣。

總統府6日針對拜登上述談話表示，第一時間已與美方確認，美國對台政策不變，將依據「台灣關係法」及六項保證，維持對台灣堅若磐石的承諾。

總統蔡英文在5日出版的「外交事務」撰文提到，面對共機天天侵擾，台灣在兩岸關係上的立場始終如一，即遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。

陸委會則指出，將持續密注相關情勢發展對兩岸關係可能影響，審慎應處，也呼籲北京當局自我節制、切勿刻意製造事端。

(時報資訊)