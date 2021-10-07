如果你是個棒球迷，或許會注意到5月6日的這則新聞「中華職棒被評為小聯盟1A水準，秘書長馮勝賢發言回擊，認為此一評論對台灣球員不盡公平。」

不過，瀏覽了相關資訊，並比較各國的職棒體質和制度，結果越看心越沉，原因在於，假設各國球員的素質都一樣，不帶任何偏見，那麼我們必須承認，日本職棒水準應該就在大聯盟和小聯盟的3A之間，韓國在3A和2A，而台灣則只能屈居高階1A。

事實上，越大的競技場，越多的球隊參與，越分明的制度，才能產生優質的運動員與球迷。如果將棒球的遊戲規則反映至一個國家的新創、創業水平，何嘗不是如此呢？

創新、創業是一個生態系統的問題，如果我們沒有足夠多（非足夠好）的青創家，就不會產生足夠好的新創公司。另一方面，相信所有成熟的投資者，他們在篩選案子時，一定是把創業家和團隊放在第一考量。如果發展方向不對、創業題目不佳，或許目前不投資，但他們一定會和上述這些人保持連絡、引導他們，並期待他們未來更成熟，甚至提供給他們創業的題目和資金。

當然，欲打造上千個創業項目，來支撐體系的正常運轉，是個願景工程，也只有從最源頭去打造生態系，才可能達到這個數目。「創業即生活」，只有當創業像喝水一樣的簡單時，才會有足夠多的人投入到這個生態鏈。至於在完善整個生態鏈需從何處著手呢？當然是教育。108課綱的著重點是適性舉才，這是非常棒的想法，可以慢慢的把台灣教育比較缺乏的思辨和論述能力的短板補強，建立個人的底層能力，亦即建立結合高度、觀念、方向、方法等的綜合能力。

人才賦能就是要培養對自己有自信（基本要素）的青創精神者（只提青創家太狹隘）。若從大學畢業，才開始這段歷程（現今台灣社會的實況），似乎已經太遲，台灣將無法擁有足夠的管道與體系。新創項目（有質量的新創，非生存式創業）若可以把整個流程提早到大學、高中，甚至國中時就啟動，整個生態系才會像水一般的流動。

此外，我們關切的另一項焦點在於「科研（deep tech）新創」，因為我們相信科研新創是台灣最有價值、最能提升國際競爭力，但風險也是最高的區塊。台灣人求快、短利，只有極少善良天使會投資還在實驗室的「玩具」，尤其是原生性的科技。有太多不確定的因素，包括技術、團隊、市場等。

加速科研產業化，一定要找到一個方法，創造大量的科研項目，重新再定位教授和公司的關係。這和開發銀行或投資銀行很不一樣，它們是新創加速器，以軟體為主，不做科研、創新科技，如果沒有資本做後盾，也是小孩開大車，不易成功。

有一個標竿公司叫Trendlines（https://www.trendlines.com），在以色列成功後，發展到新加坡，和淡馬錫主權基金合作，成立了新加坡Trendlines，專注在醫材、農業科技的新創投資上。Trendlines在新加坡和以色列都上市了，非常成功。它們投入非常早期的項目，即使大學教授只擁有一個智慧財產權或想法，但只要合適就投資。新加坡Trendlines曾經拜訪台灣各個頂級學校，尋求合作，但都沒有成功。主要是它們一旦投資，它們所投資的人才、資料、設備，全部要移到新加坡，這和各個頂級學校的利益是相違背的，但它們的運作模式、商業設計、公司結構都非常具市場導向。

新創是一條漫漫長路，但與他國相比，台灣的競爭力正在消失。舉幾個例子，會讓我們倒吸一口氣。第一，全世界新創圈最知名的新創報告－Startup Genome 2019，它的新創排名是以城市為指標。很令人訝異的是，台北居然排不進前75名。第二，在世界經濟論壇（WEF）全球競爭力排名中，台灣在「創新能力」項目中曾名列全球第4，但新創商轉成果，卻只能排在25名之外。

鑑此，我們認為有以下兩大具體政策建議。第一，是否可能建立一個Trendlines Taipei？由它直接和以色列談，雙方有共識就和國發基金成立領投的母基金。創投可以協助運作，或是成為Trendlines Taipei的一部份。

第二，如果上述建議不可行，是否有可能由善良天使和國發基金成立一個科創基金，只投早期項目（比國發天使基金投的項目更早），並委託給第三方經營。

最後仍要強調，我們相信科研新創是台灣最有價值、最能提升國際競爭力的一環，因此加速科研產業化是一條要走的路，但需要朝野均有共識，才可能形成政策加以推廣和執行。

(時報資訊)