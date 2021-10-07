全球疫情解封經濟復甦，致使能源需求激增，但供給吃緊之下價格屢飆新高，歐洲天然氣合約狂漲到歷史天價。眼看冬季來臨加劇天然氣短缺危機，歐洲能源部門承受巨大壓力，甚至傳出有公司倒閉。

歐洲天然氣價格指標─荷蘭TTF交易中心11月天然氣合約，5日盤中飆漲到每兆瓦時（MWH）118歐元。該合約周二當天漲幅將近19％，創下歷史新高，自今年以來累漲將近400％。

歐洲天然氣價格煞不住，繼周二大漲近20％後，周三漲幅進一步擴大到30％。荷蘭TTF天然氣期貨價觸及每兆瓦時161歐元，不過半年前價格還不到20歐元。英國天然氣期貨價周三飆升30％左右，來到歷史新高點。

天然氣批發價飆漲，主要是全球經濟從疫情封鎖低潮中起死回生，帶動能源需求激增，尤其是亞洲。但這也意味著，原本供給歐洲寒冬所需的天然氣，恐怕在夏季已嚴重耗盡。

此外，國內產能下滑、美國天候狀況不佳及設備進行必要維護，造成天然氣市場供應吃緊，也讓歐洲地區想在冬季來臨前重新補給天然氣供應，變得困難重重。

天然氣批發成本狂飆，英受創尤深，11月天然氣合約價格周二上漲14％，來到每撒姆（therm）2.79英鎊。英國立即交付天然氣批發價漲23％，來到每撒姆2.5英鎊。

英國好幾家天然氣供應商不堪價格危機，被迫關門倒閉，據報導指出，光是9月份就有9家天然氣公司停止交易。英國商務部長克沃滕（Kwasi Kwarteng）表示，一般來說，每年有5到8家業者退出英國市場。

當前的價格危機對英國打擊特別大，歸因於天然氣對英國的能源供給至關重要，在暖氣供應、工業及發電方面扮演吃重角色，英國有超過2,200萬家庭依賴天然氣網。

分析師警告，天然氣價格大漲可能轉化成高通膨。英國央行9月發布貨幣決策聲明即警告，英國今年通膨年率恐飆破4％，是理想目標的2倍。（相關新聞見A4、A8）

(時報資訊)