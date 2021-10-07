由於OPEC+決議不擴大增產，加上冬季用油旺季來臨，國際油價近來再漲一波，布蘭特原油站穩80美元，紐約西德州近月期貨價周三一度逼近80美元大關，改寫七年新高價。愈來愈多機構與專家預期油價將上看100美元，惟高油價也將使全球出現停滯性通膨危機的機率大增。

加上天然氣期貨價率先飆出天價，投資人一方面緊盯能源市場情勢，同時也擔心各國央行可能因此提前緊縮貨幣政策，歐美股市應聲重挫，德國與法國大盤盤中跌幅超過2％，英國股市也大跌1.5％，Stoxx 600泛歐股市指數跌幅深達2％。華爾街跟進跳空開低，道瓊工業指數大跌逾400點或1.3％，來到33,883點，標普5百與那斯達克指數分別重挫1.2％與1.1％。

紐約西德州近月期貨價周三歐洲盤中一度大漲逾1％，每桶報79.78美元，再創七年新高價，隨後因獲利回吐翻黑下跌0.9％，報78.20美元。倫敦布蘭特近月期油盤中也漲逾1％，報83.47美元，創三年新高，之後同樣拉回至82美元。

布蘭特油價6月升破70美元後，嘉能可、Vitol和Trafigura等商品交易大戶，跟投資銀行高盛與美國銀行都預期油價上看100美元。前美國能源部長布羅萊特（Dan Brouillette）7月認為油價能輕易升至3位數水準。

氣象預測今年北半球冬季因反聖嬰現象，外界擔心嚴寒令能源需求大增，愈來愈多機構與專家也預期油價上看100美元。

JTD能源顧問公司主管德瑞斯科爾（John Driscoll）認為油價可能出現「超乎預期的漲勢」。

除了寒冬因素外，產油國聯盟OPEC＋的增產態度極謹慎，只有看到這場能源危機持續下去，並可能出現能源供應中斷才可能改變態度。

他估計油價可能上升到100美元，但不會一直撐在此一水準，因為只要包括嚴寒氣候和供給問題等任何因素消失，高漲的油價都會被拉回。

外界認為像美國和印度等石油消耗大國，會不斷向OPEC＋施壓增產，但OPEC＋在4日開會，仍決定維持11月每天提高40萬桶原油產量計畫不變，就是害怕新冠疫情惡化會衝擊能源需求，在此重大變數下不願冒然過度增產。

(時報資訊)