投行瑞銀日前發布研究報告預計北京將微調措施，暫時放寬「能耗雙控」（高耗能、高排放）力度，以避免急劇的能源和電力緊縮。惟另一方面，大陸國務院主辦的直屬央媒《經濟日報》昨頭版再發文重申堅決遏制「兩高」（高耗能、高排放）項目盲目發展，指近期中央層面不斷釋放訊號，強調堅決遏制「兩高」正成為當前節能和碳達峰、碳中和工作重中之重。

文中點名多地在盲目發展兩高項目方面「衝動很強烈」，中央督察組反饋訊息顯示，廣西在未完成「十三五」碳排放強度控制目標等情況下，「十四五」水泥等高耗能行業產能持續擴張，在建項目產能是「十三五」增量的2.9倍。安徽省經信部門未落實「大氣汙染防治重點區域嚴禁新增鑄造產能」要求，長期未制定鑄造行業產能置換辦法，各地鑄造項目盲目無序發展，新增產能10.9萬噸／年。

遼寧省「有的地方政府甚至違規推動項目建設」。各地上報擬投產重點用能項目中，有37個項目沒有取得節能審查意見就擅自開工或投產，涉及新增綜合能耗1000萬多噸標準煤。

被認為引發近期多地限電措施的文件、大陸國家發改委8月印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9省分能耗強度同比不降反升，10省能耗強度降低率未達進度，節能形勢十分嚴峻。

大陸國家發改委發言人孟瑋之前表示，除完善和強化「能耗雙控」制度，還將制定3年工作方案，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。當前正在開展的第二輪第四批中央生態環境保護督察，繼續將嚴格控制兩高項目盲目發展作為督察重點。

該文最後稱，在中央層面緊鑼密鼓部署下，遼寧、雲南、江蘇等多地近期動作頻頻。違規「兩高」項目能否得到整改並清零，「兩高」項目盲目發展能否得到有效遏制仍需拭目以待。

(時報資訊)