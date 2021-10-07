由於暑期旅遊市場遇冷，大陸今年「十一」黃金周「補償式出遊」需求強勁，帶動市場顯著成長。飛豬旅行5日公布OTA（Online Travel Agent）「十一」旅遊數據顯示，從10月1日至3日的平台門票出票量較去年大增超過100％；鄉村民宿訂單量比上月增長逾560％，同時高星級酒店訂單量也月增380％，租車訂單量月增150％之多。

據《21世紀經濟報導》引述飛豬旅行數據，從城市角度來看，北京成為今年大陸國慶最熱門出遊目的地，上海、成都、重慶、西安、杭州、武漢、廣州、長沙、昆明分列第2至第10名。

事實上，根據6日發布的《阿里巴巴2021「十一」假期消費出行趨勢報告》指出，今年車程3小時以內的本地、周邊遊是主要旅遊推手，占今年國慶長假出遊訂單近6成。

具備人文魅力及秀麗風光的城市也越來越受歡迎，包含鄭州、蘇州、青島、貴陽、蘭州、太原等非一線城市預訂增速較快。而超過3小時的跨省長線遊也出現回溫，飛豬平台預訂量較上月漲超過170％，其中西藏、寧夏、甘肅、青海、海南等地訂單量都出現翻倍。

此外，中國銀聯5日公布10月1日到4日的銀聯網路交易金額達到1.55兆元人民幣、交易28.22億筆。相比大陸去年國慶假期，日均交易筆數增幅33.8％；餐飲和購物日均消費金額也比去年成長超過3成。

另值得注意的是，小眾玩法也有更多參與者。觀察到飛豬平台上的衝浪、潛水預訂量較上月漲超過200％；帳篷、露營漲超過14倍，徒步、攀岩也成長13倍以上。

這也進而帶動新消費，依天貓9月數據指出，露營、衝浪類、垂釣類商品銷售，皆分別較去年同期成長超過50％、30％、20％；天貓國際平台的進口騎行裝備銷售也年增逾170％、露營用品年增近130％。

(時報資訊)