大陸《證券時報》旗下新媒體平台－數據寶、騰訊財經近日聯合推出的《城市財政債務率排行榜》顯示，大陸各地區城市負債水準相差巨大。資料顯示，2020年有85座城市的財政債務率（地方政府債務餘額+城投債／財政收入）超過100％，排第一的是貴陽，高達929％。最低的是深圳，只有19.35％，貴陽是深圳的48倍。

　上榜2020年財政債務率前10的城市，當年債務率均超過500％，包含4座新一線城市，分別是西安、天津、武漢及重慶。4座一線城市中，廣州2020年債務率最高，達281.75％；深圳債務率最低，不到20％；北京債務率201.75％，是深圳的10倍有餘；上海債務率為122.72％。

　新一線城市中，債務率最高的是西安，達到663.38％，2020年西安財政總收入為1541.5億元（人民幣，下同），按此來算，其負債餘額為1兆226億元。債務率最低的是蘇州，只有147.78％，2020年蘇州財政收入2303億元，負債餘額為3403億元。

　債務率前10名基本來自經濟不發達的省分，但沒想到武漢也名列其中，債務率達到557.51％。

　財政債務率可用來衡量債務規模的大小，負債越多，還債壓力越大。按照國際標準，地方政府財政債務率（簡稱債務率）通行風險警戒線為80％～120％。

　受新冠疫情的影響，大陸城市債務率普遍上升，此次調查中，有85座城市2020年債務率超過100％，75座城市債務率較2019年翻倍。排行榜顯示，地區間負債水準不均衡顯現，經濟欠發達地區負債率較高。

　深圳地方政府債務餘額不到1000億元，債務負擔較輕，主因深圳市財政收入較高，接近兆元（包含中央級收入），另外深圳城市本身較小，城市開發和基礎設施已經較為完善，不用再大規模燒錢。

(時報資訊)

#大陸 #債務率 #貴陽

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