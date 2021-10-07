大陸房地產大數據服務商克而瑞研究中心統計數據顯示，今年已有華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家房地產商出現資金流動性問題。2021年違約債券數量與金額均遠超過去年同期水平，截至9月27日，房企違約債券達39檔，較去年增長25檔，累計金額達467.5億（人民幣，下同，約合台幣2025億元），與去年同期相比增長159％。

恒大危機爆發後，大陸房地產商債務清償能力，引發資本市場對地產債的擔憂。據各家公司發布的債務數據顯示，華夏幸福截至9月4日累計未能如期償還債務本息合計878.9億元，藍光發展至9月24日累計到期未能償還的債務本息計215.07億元，泰禾截至7月30日已到期未歸還借款金額為436.93億元。

新力控股公告，未能於到期日就兩項境內融資安排於9月18日支付應付利息3874萬元；花樣年公告未能在10月4日如期支付票據的剩餘本金約2.05億美元。

第3季融資規模下降

不過，在融資規模方面，今年3季房企的融資規模創2018年以來新低。前9個月100家典型房企的融資量為1兆919億元，同比下降21％。其中，第3季的融資額為2872億元，與去年同期相比下降38％，較今年第2季少24％，融資額創2018年以來最低水準。

克而瑞預計，第4季將維持當前的融資政策，同時在降槓桿主基調不變情況下，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量或將持續維持低位。今年第4季房企的整體到期債券為1082億元，與去年同期相比減少7％，較今年第2季減少19％，雖償債壓力有所緩解，但仍屬歷史較高位，同時2022年上半年房企到期債券3671億元，償債壓力持續。

顯性債務轉隱性債務

當前大陸房地產商債務違約問題頻發，雖然許多房企在三條紅線警戒下有較大進步，但仍有部分企業的「三條紅線」指標優化是透過將顯性債務轉為隱性債務，實際債務償還問題壓力還在，未來仍應警惕該部分債務的償還風險。

(時報資訊)