2021年中國大陸監管改革浪潮一波接著一波，遍及房地產至科技等多個行業，衝擊全球投資人對陸股的信心。富達國際認為，近日加強監管的措施可視為「短空長多」，中國大陸將進入新增長階段。

富達國際首席投資長Andrew McCaffery6日在富達國際中國市場展望記者會上表示，近期中國大陸加強監管的舉措，應解讀為促進經濟持續增長及社會平等、並逐步轉型至消費主導型經濟的手段之一。

Andrew McCaffery呼籲投資人勿因大陸監管項措而忽視中國市場的未來前景。

富達指出，有鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，評估中國大陸資本市場仍具韌性，適合全球投資人作長線投資。

富達國際亞太區首席投資長Paras Anand則表示，若比較人民幣與中國市場的跌幅，會發現並未出現預期的資金外流情況，反映中國大陸資本市場的韌性。過去十年中國大陸持續改革市場並與國際接軌，致力發展其資本市場及推動人民幣國際化，為中國大陸境內及海外投資人創造一個穩定的投資環境，是十分重要的一環。Paras Anand說，中國大陸政府表明「三座大山」─ 房地產、教育和醫療，是扭轉收入不平等情況的關鍵。因中國大陸將建構邁向「共同富裕」的框架，短期內投資於三座大山相關領域也許較難獲利。投資人目前可能經歷短期陣痛，但改革應可為投資人帶來長遠效益。中國大陸的新政策涵蓋教育、醫療及房地產等產業，應有助提升家庭可支配收入，促使家庭提升商品及服務開支，從而使經濟結構朝共同富裕的方向調整。

Paras Anand進一步表示，這種更高質量的經濟增長，將為投資人提供更好的投資契機，同時，了解永續投資原則對於投資人變得更重要，因為不考慮社會和環境利益的投資成本將愈來愈高。因此，了解個別行業的發展動向、尋找當中更永續發展的商業模式、具更強議價能力的企業，將有助投資人判別市場贏家。

富達國際指出，維持主動投資策略，較能找到符合政策之領域，如綠色能源、半導體、新基礎建設、電動車供應鏈、人工智慧，及高端製造業等，了解個別行業的發展動向、尋找當中更永續發展的商業模式、具更強議價能力的企業，將有助投資人判別市場贏家。假以時日，預計MSCI中國大陸指數的行業權重將變得更平衡，網路股佔比將減少，工業股及科技股的比重將增加。

(時報資訊)