華宇藥（6621）6日宣布，正式跨足寵物醫療市場，瞄準全球超過三百億的寵物癌症篩檢商機。

華宇藥將自有用於人類大腸癌術後監測的腫瘤標記DR-70，與亞洲最大獸醫院合作證實DR-70在犬隻上也可用於癌症檢測；經由華宇藥獨有已申請專利的試劑配方檢測，並比對上百隻腫瘤與健康犬血液檢體後，成功確認腫瘤犬血液中可偵測到高濃度的DR-70，其敏感與特異性均超過90％，具有極佳的檢測應用潛力。

近年來國內外伴侶動物健康意識興起，隨著其數量增加、寵物擬人化及家庭結構轉變等因素影響，喚醒全球對寵物保健的重視浪潮，全球飼養寵物的數目都呈現正向成長的趨勢。以美國紐約證交所（NYSE）掛牌的生技公司Volition（VNRX）去年底上市的世界第一個寵物癌症診斷試劑Nu. Q Vet為例，其單次檢測價格達美金199元，對比美國600萬的罹癌犬隻，將是一個達到10億美金規模的可觀市場；而國內每年整體寵物保健市場規模也來到250億台幣，2021年寵物犬貓數量將達295萬隻，正式超越國內15歲以下孩童人數（283萬）；為了替寵物尋求更好的生活品質，越來越多飼主願意負擔寵物所需的醫療服務，國內寵物檢測市場預期將不斷成長，華宇藥提供創新的檢測產品能讓寵物（尤其是犬貓）及早診斷癌症並及時治療，十足吻合寵物保健市場趨勢，預期能挹注公司未來可觀營收。

DR-70屬於纖維蛋白原降解物（Fibrinogen Degradation Product ,FDP）的一種，當癌細胞生長擴張時，會壓迫到周邊的正常組織，使得細胞釋放出大量的DR-70到血液中。透過檢測血液中DR-70濃度，可以早期診斷癌症的發生，或是評估癌症惡化程度。DR-70於2008年獲得美國FDA核准使用於大腸直腸癌術後輔助監測的新一代腫瘤標記，也是美國FDA自1983年核准CEA應用於大腸直腸癌後，25年後唯一核准使用於大腸直腸癌的腫瘤標記。華宇藥於2013年取得DR-70原廠AMDL的技術移轉授權，委外世基（7595）生產製造，2014年取得台灣第二等級醫療器材許可證上市。目前在國內已有12家醫學中心採用，常於大腸直腸外科、腫瘤科或健檢之檢測使用。由於犬隻癌症的發生機制與病理變化與人類有高度的相似性，因此經由公司創新的研發與試驗突破，成功觀察出DR-70在罹癌犬隻血液中的高表現，確認其診斷上的價值；目前在貓隻的癌症診斷上，亦初步取得類似的觀察結果。

華宇藥積極投入研發在癌症檢測與術後追蹤、肝癌的NaviRFA微創消融手術與細胞治療、神經醫學檢測及銷售醫療用品，已逐漸建構出一個完整的產品鏈；經由結合各種不同領域的應用，如今研發有成，正式跨足寵物「癌症篩檢」醫療領域，將為華宇藥開創另一塊可耕耘的新市場。

(時報資訊)

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