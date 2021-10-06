振興五倍券於本周五（8日）起開放領取使用，數位／紙本同步開跑，其中紙本五倍券也已經陸續配送至個超商進行事前作業。有女網友今到超商時恰巧直擊，店員正在清點五倍券，直呼「這桌上價值三百萬！」。而這些紙本券也讓超商店員坦言，「數錢數到手軟」。對此，有網友不滿表示，「無能官員最會做這種勞民傷財的政策..」。

政府規畫之振興五倍券，將於10月8起日陸續發放到民眾手中，為搶攻五倍券商機，全家便利商店首推穩賺不賠、加碼放大的「真心放大福袋卡」，消費者以2200元即可購入3000元購物金，限量4萬份；另有集結Let’s Café經典咖啡、匠土司、餅乾、零食、飲料等超過線上加線下百項商品的「全家加碼券」，商品特價最低下殺3折起，迎戰五倍券登場的全台最大購物節。

一位超商店員正在清點收到的五倍券數量，桌上好幾包五倍券分成數堆，畫面相當壯觀。（摘自爆廢公社） 看準民眾就近買日常購物需求，10月8日起持紙本振興五倍券，可至7-11實體門市購買的「5000元振興隨取卡」優惠組；除了可獲得乙張5000元面額的振興隨取卡外，更加碼送出1800元振興優惠券。振興優惠券可於7-11門市當購物金直接消費使用外，也可到星巴克、Mister Donut、Cold Stone、BEING Spa實體門市全額折抵，也能到康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心等12個通路滿額折抵消費。

女網友今日在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，一位超商店員正在清點收到的五倍券數量，桌上好幾包五倍券分成數堆，畫面相當壯觀，女網友驚呼「這桌上價值三百萬！」

對於紙本五倍券領取讓超商店員忙翻天，有網友在《Yahoo新聞》留言批評，「無能官員最會做這種勞民傷財的政策..」、「超商店員真難賺，全地球最辛苦的超商店員是台灣」、「超商被搶算誰的？振興券外流要算誰的鍋」、「老闆笑了，超商員工哭了」。

(時報資訊)