全美第五大銀行美國合眾銀行在5日宣布推出加密貨幣托管服務，讓投資銀行存放比特幣、比特幣現金及萊特幣私鑰。該銀行財富管理及投資服務部門副總裁奇蒂雅（Gunjan Kedia）表示，未來也考慮新增以太幣及其他加密貨幣托管服務。

奇蒂雅表示：「我們的顧客日漸重視加密貨幣成為多樣性資產階級的潛力。」她表示自從去年美國政府開放銀行提供加密貨幣托管服務後，她便調查大型顧客意願，發現絕大多數顧客都希望盡快提供加密貨幣托管服務。

美國合眾銀行旗下托管資產總額超過8.6兆美元，是美國前十大托管銀行之一。近來包括紐約梅隆銀行、道富銀行及北方信託銀行都相繼宣布提供加密貨幣托管服務。

(時報資訊)

#加密貨幣 #比特幣 #萊特幣

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