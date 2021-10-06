五倍券10月8日啟用，加上防疫鬆綁，餐廳內用已可取消隔板、梅花座，許多人都打算拿五倍券去吃吃喝喝，到底怎麼花最划算？中時新聞網整理出8大連鎖餐飲最新優惠，包括消費滿2000元送千元現金抵用券、滿千送500元、指定菜色打六折、點餐送現金等好康，提醒民眾可好好把握。

●築間餐飲集團【振興券結帳送萬元幸福護照】

築間餐飲集團搶在中秋連假前，旗下三個餐飲品牌在宜蘭、台中、彰化、高雄一口氣開設五家分店，超霸氣展店。消費者到築間全台六大品牌用餐時，只要使用振興券結帳，即可獲得一本價值1.4萬以上的幸福護照，內容包含旗下六大品牌的各項優惠，如套餐免費升級、肉品免費加贈、折扣優惠券等，藉由加碼促銷案吸客，預期將帶動集團旗下各品牌業績明顯增長。

8大連鎖餐飲優惠出爐，饗賓餐旅旗下六大品牌共46家分店自10月8日至11月30日，祭出紙本或數位五倍券都可滿千現抵1200，還可雙倍累積會員點數。圖為饗食天堂。（饗賓提供） ●饗賓餐旅【滿千現抵1200 雙倍累積會員點數】

饗賓餐旅旗下六大品牌共46家分店自10月8日至11月30日，祭出紙本或數位五倍券都可滿千現抵1200，還可雙倍累積會員點數，再送10張總價3000元優惠券組，而且免抽獎就能享好康優惠，饗食天堂和果然匯更聯手推出「2021感謝祭」85折起餐券優惠套組，採限時搶購，10月15日前開搶。

饗賓祭出三重優惠，「第一重／饗現抵折扣」：活動期間於六大品牌內用單筆消費使用紙本或數位五倍券每滿1000元即可抵1200元，滿2000元可抵2400元，以此類推。「第二重／饗點數加倍」：活動期間於饗賓集團全品牌內用所使用的振興券面額可獲得2倍iEAT點數。「第三重／饗品牌優惠」：於11月底前消費且掃描iEAT會員條碼之會員，可獲得六大品牌和饗在家共10張總價值約3千元「優惠券組」。

●乾杯集團【滿2000元送千元現金抵用券】

乾杯集團旗下七大餐飲品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，共計30間分店，持紙本振興券內用消費滿2000元即贈「乾杯千元現金抵用券」，滿4000元贈2張，同步推出「乾杯燒肉居酒屋」多款新菜，搶攻五倍券商機。

使用「乾杯千元現金抵用券」需至「Kanpai Go！Club」LINE官方帳號加入會員，輸入「乾杯千元現金抵用券」上的序號即可領取4張面額250元的電子現金抵用券，內用消費不限低消門檻，可折抵1張250元電子現金抵用券，消費滿4000元可使用2張，消費滿6000元可使用3張，消費滿8000元可使用4張，單筆消費最高使用4張，折抵上限1000元，使用期限至12月31日。

瓦城七大品牌搶攻五倍券，三大通路祭25倍回饋。(瓦城提供) ●瓦城泰統集團【FUN大回饋券 指定菜色6折優惠】

瓦城泰統集團動員旗下「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月泰 BBQ」及中式「1010湘」、「時時香」及創意南洋料理「YABI KITCHEN」共7大品牌，推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠大禮包，其中實體門市優惠大升級，不限支付方式可享指定菜色最高6折優惠，累計最高25倍回饋。

10月8日至2022年4月30日，以任一面額振興券至旗下品牌消費(適用數位及紙本振興券、好食券)，同桌每人皆可獲異國美味「FUN大回饋券」實體券1張，下一次憑券至該品牌實體店面消費，即可以500元兌換指定招牌菜，最高享6折優惠。

此外，掃描實體券上QRcode加入LINE好友，再贈三大通路振興優惠電子券，累計最高25倍回饋包含(一)實體門市：七大品牌指定招牌菜最高6折優惠、（二）線上點餐平台外帶滿額折價：大心消費滿450元現折88元，其餘6品牌則為消費滿1500元，折抵388元，等同8折優惠！(三)線上美食平台「瓦城商城」：單筆消費滿千9折券1張。

慕里諾餐飲集團，旗下8品牌振興超值餐只要500元。圖為鳥丈爐端燒。（圖／慕里諾餐飲集團提供） ●慕里諾餐飲集團【8品牌振興超值餐只要500元】

慕里諾國際餐飲於整個十月推出只要500元「2021年振興超值餐」餐飲優惠，凡10月1日至10月31日期間，除了使用五倍券，其他任何支付型態都能享有旗下共八大品牌推出的美味套餐，套餐最高享有68折優惠，提供民眾消費使用。

犇餐飲集團推紙本振興券滿千送500元。圖為「USHIMITSU犇和牛館」。（圖／姚舜） ●犇餐飲集團【紙本振興券滿千送500元】

犇餐飲集團推出消費「滿1000送500」的好康，適用旗下全品牌，包括頂級鐵板料理「犇 鐵板燒」、「犇 微風信義館」、「犇 極上」，以及燒肉複合式餐廳「犇 燒肉」，活動時間從10月8日至2022年4月30日，民眾上門消費使用1000元紙本振興券，可現場折抵 1300元消費金額，再贈送200元VIP現金券乙張（須下次折抵）。

餐飲龍頭王品集團預估將發出近億元現金，爭奪五倍券的龐大商機。（王品提供） ●王品集團【消費1500元加「王品兌換券」領現金500元】

王品集團加碼推出「政府拚振興、王品發現金」活動，預估發出新台幣8200萬元。第一階段自9月27日至11月30日，在王品集團旗下21品牌、275家門市消費金額滿新台幣1000元，即可領「王品振興金500元兌換券」2張、滿2000元4張，依此類推無上限。

第二階段12月1日起至2022年1月28日，消費滿1500元、加上「王品振興金500元兌換券」1張，就可當場領回現金500元，或現場折抵消費金額，消費滿3000元、加上2張「王品振興金500元兌換券」，就可以領回現金1000元，依此類推無上限。

六角搶攻五倍券，旗下杏子祭出500元振興五倍券海陸三拼雙人套餐。（六角提供） ●六角國際【10大品牌端15項優惠 最高折抵1382元】

六角國際動員旗下10大品牌，年底前以任一面額紙本五倍券至六角旗下包含日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河及太陽蕃茄拉麵等品牌消費，享有至少15項優惠 ，最高折抵1382元。

六角同時加碼好康，凡「六角美食通」APP會員使用第一重消費優惠，即可再獲得千元電子紅包券，電子紅包券不限品牌每日消費皆可領取一份，日日累積無上限，最高可領取9萬2千元大紅包。電子紅包券使用期限至2022年3月31日止，除自己使用，還能轉贈APP親朋好友一起分享好康優惠。

六角主力品牌「日出茶太Chatime」只要持200元振興五倍券，即可購買250元商品 ，還貼心提供寄杯服務；「銀座杏子豬排」推出500元「振興方案海陸三拼套餐」更是首次下殺81折，主餐不僅能吃到里肌、腰內豬排雙拼還有新鮮炸鮭魚。其他品牌方面，英式視覺饗宴的「英格莉莉」推出「英式雙人振興套餐」，只要持振興券即享有套餐1100元的划算價格。

最多中4種！五倍券各部會加碼周周抽 唐鳳傳授勾選「最佳策略」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意