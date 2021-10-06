土地市場又見超級「大咖」進場「掃」地！原本預計今（6）日下午正式公開標售的台中市七期重劃區新四2,895坪土地，早在9月底已撤標，改採私下議價方式進行交易，昨（5）日傳出，已有某上市建商成功買走。而今（6）日下午，皇翔建設、戴德梁行都已雙雙證實，皇翔建設已首度出手揮軍台中，豪擲77.5888億元，首度「插旗」台中七期地王，每坪取得成本約268萬元，震撼中台灣房市。

皇翔建設發言人副總經理游玉華今天下午第一時間證實，以總價77.5888億元，買下台中七期新四的2,895坪土地，每坪取得成本約268萬元。這是皇翔建設，第一次出手買台中的土地。

原本早在2019年股東會時，才說過「跟中南部市場，八字不合」的皇翔建設董事長廖年吉，此次竟出奇不意，大手筆搶下這塊眾所矚目的七期新四土地，令房地產市場相當好奇和震撼。

游玉華表示，皇翔建設董事長廖年吉雖然當時有講過「八字不合」的事，但後來幾經評估台中的潛力後，認為台中七期發展潛力雄厚，這塊地位於七期，地點非常不錯，至於台北市的土地已經非常稀缺了，至於中南部，在科技大廠陸續進駐、擴廠之後，房市也愈來愈熱，經過評估後，皇翔決定第一次出手，初試啼聲，到台中購置土地，很幸運因此買到這塊地。

游玉華表示，皇翔買下這塊七期新四土地後，將會朝向頂級辦公大樓來規劃、開發，至於住宅，依法規是不得開發的，另外飯店，則不予考慮。由於這塊地，才剛剛買下來，詳細的規劃和設計會慢慢進行，目前總銷規模、未來售價、會全棟銷售還是全棟只租不售，這些都還言之過早。

實力雄厚、財力驚人的皇翔建設，向來低調、犀利，但不出手則已、一出手則一鳴驚人！去年12月底，皇翔建設董座廖年吉才狂砸130億元，打敗數十家競爭對手，以「皇翔投資」名義，透過股權交易方式，收購「仁愛企業」股權，買下「SOGO敦南館」大樓，震撼房市；今年6月，皇翔建設再以8.53億元，擊敗10組開發商、搶下微風南京精華地232.32坪，轟動市場。

此次備受中台灣地產圈高度矚目的台中七期新四2,895坪土地公開標售案，原本預計今（6）日公開標售，但據悉地主早在9月底即悄悄撤標、改採私下議價方式進行，並由代理標售作業的戴德梁行，一一通知已領取標單的潛在投資人撤標事宜；直到這兩天，市場才傳出，這塊地竟殺出程咬金，已由皇翔建設「打包」回家，為中台灣土地市場投下一顆震撼彈。

(時報資訊)

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