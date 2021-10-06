再次挑戰流通卡數破百萬張。新光銀行近期積極擴展可刷卡場域，逐步在全家便利超商、全聯及7-11可刷卡，並推出可享7期零利率的分期7卡，預計2022年流通卡數即可破百萬張。

曾經主攻無限卡第一大、新光三越聯名卡等，新光銀行近10年來流通卡數一直在82～94萬張之間徘徊，這次重新整隊強化相關信用卡發行，並訴求卡片將採環保材質等，2022年重新要進攻流通卡數破百萬張的目標。

目前國內各發卡機構中流通卡數在100萬張以上已有13家，即中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀、台北富邦銀、花旗銀、聯邦銀、永豐銀、遠東銀、第一銀、元大銀、兆豐銀與華南銀等，若新光銀突破100萬卡，則應會是第14家破百萬卡的發卡機構。

新光銀行在2005年併購誠泰銀行之後，流通卡量一度逼近146萬張，明年是挑戰重新站回百萬卡之列。

過去新光銀積極拓展百貨刷卡場域，尤其是新光三越聯名卡等，但中南部市場較難有效打入，所以近期改變策略，擴大量販及便利超商的刷卡範圍，以期增加更多小額刷卡的持卡人，再加上推出可分7期零利率的分期7卡，也是期待進攻精打細算的小資族。

新光銀副總吳碧芬表示，以前8月數字來看，整體發卡行新卡張數比去年同期衰退14％，但新光銀是成長5％，整體業界流通卡數成長2～3％，但新光銀行成長8％，有效卡數亦差不多，因此對於明年破百萬卡極有信心。

(時報資訊)