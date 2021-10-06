「元大高股息(0056)」6日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣1.8元，較去年成長，與2019年同為近年最高，即將完成連續11年配息，並挑戰年年填息紀錄。0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，繳出穩定亮眼的配息成績單，受益人數已近50萬人，規模挑戰千億大關，穩坐最受投資人青睞高股息ETF寶座。

元大投信第一階段收益分配評價公告，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣1.8元，之後將於20日公布實際配發金額，22日進行除息交易，11月25日發放配息。元大投信表示，若簽證會計師未調整本基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則20日公布的實際配發金額，將與目前預估的每受益權單位數配發新台幣1.8元相近。

0056自成立以來，除2008、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2021年為連續11年配息，至2020年完成年年填息。著眼於0056長期配息、填息表現穩定，以及股價恢復力強勁等優勢，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進0056，根據集保中心與元大投信資料，0056受益人數近一月成長逾2.4萬人，為全體ETF之冠；規模近一月增加72億，截至6日規模達946億元為台股高股息ETF之冠，本次預估配息金額更較去年成長，與2019年同為近年最高，持續為近50萬受益人創造股息現金流收入。

元大投信指出，0056是台灣成立時間最久的台股高股息ETF，選股邏輯簡單，是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。同時，長期投資須關注ESG議題風險，元大投信已正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢，其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金，在控管長期ESG議題風險上獲得指標機構肯定。

(時報資訊)