不銹鋼冷軋薄板運錩(2069)9月份合併營收為15.16億元、月增18.6％、年增138.04％，創單月新高，累計合併營收首度破百億元，達到100.02億、年增93.78％，也創歷史新高。

(時報資訊)

#運錩 #不鏽鋼

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