倫元投顧分析師陳學進表示，台股6日開高震盪走低，終場下跌67.59點，跌幅0.41％，收在16,393.16點；櫃買指數亦同步下殺1.93點，跌幅0.97％，收在196.99點；三大法人進出方面，外資續賣238.58億元，投信續買22.59億元，自營商轉賣50.72億元，惟外資法人於台指期轉買3,383口多單，累計淨空單部位為13,742口，心態仍相對謹慎保守。

台股現階段探底危機尚未解除，甚至不排除仍有下探「萬六」關卡、年線位置區附近以尋求支撐的風險存在。不過，國內整體經濟表現仍相對持穩，且全球經濟也沒有泡沫化的隱憂，故投資人對於短線加權指數的震盪拉回，也無須過度擔憂。

不過，台股究竟何時能夠止跌也成為市場關注焦點，事實上，止跌關鍵需要「三大訊號」的出現，首先，「融資大減、法人賣壓減緩」；第二，「弱勢股止跌不再破底、業績成長股率先表態」，其中，尤其是市場最關心的貨櫃三雄，股價必須能夠確實止穩上漲，才可望喚回市場信心；第三，「大盤拉出止跌紅K棒、或留長下影線」，若台股可出現上述三個訊號，預估就是準備反攻之時。

個股方面，本周納入投資組合的龍燈-KY，營運現轉機、業務擴張有成，配合公司派及業內法人大戶偏多心態，只要量價不失控、守穩10日均線不破，預期後市仍有望續漲。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意