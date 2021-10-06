振興五倍券即將啟用，網路家庭（8044）表示，將合集團資源，將五倍券擴大加碼，同時祭出多項優惠回饋，擴大發揮五倍券加乘效益，除了為店家增添振興助力以外，法人預期也將帶動網家整體第四季營運力道。

今年的振興五倍券將不少綜合電商納入，網路家庭表示，集團旗下包括PChome 24h購物、露天拍賣、PChome商店街、Pi拍錢包、PChome旅遊、MiTCH時尚選貨、Lingvist英文學習等平台，釋出食、衣、住、行、育、樂等優惠，期望擴大五倍券效益。

網家表示，PChome 24h購物將推出「五倍券振興專區」，輔助實體零售業者多角化經營，並祭出加碼活動；此外，露天拍賣則推出「放大你的5倍券」活動。

另外，PChome商店街、Pi拍錢包、PChome旅遊、MiTCH、Lingvist等也都同步推出專區、加碼活動、抽獎等，期望透過集中集團資源將五倍券的效益最大化。

網家8月營收38.8億元，月減2.47％、年增0.35％，1～8月累計營收310.74億元，年增9.86％。上半年稅後淨利1.83億元，較去年同期增長20.4％，每股盈餘為1.72元。不過，第二季單季稅後淨利4,112萬元，年減14.5％、季減71％。

法人指出，第四季為零售電商產業傳統旺季，且疫情催化之下，網購成為全民運動，加上雙11、雙12等全年度最大電商活動檔期即將來臨，預期在市場熱度不墜之下，今年戰線將提早開打，且雙11效應也有望全面延伸至實體零售、百貨以及其他產業。

政府規劃五倍券將於10月8日起正式上路，期限至2022年4月底為止，整體規模達1,200億元，以刺激國內消費。法人預估，五倍券的發放將有望帶動第四季台灣零售網路消費，將較原本幅度大幅成長。

另外，在OMO虛實整合部分，法人也認為，疫情將加速帶動實體商店進行OMO轉型。值得注意的是，今年第二季實體零售的網路銷售金額年增率達45％，更優於電商的30％，預期五倍券發放將帶動OMO發展，將有望拉抬如虛實整合零售服務商91APP的營運表現。法人表示，今年第四季在五倍券、旺季效應等多重因素帶動下，整體電商產業將有望迎來史上最強旺季，業績表現有望創下歷史新高。

(時報資訊)

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