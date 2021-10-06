繼7月底傳出「少年海神」墊丙重押航運股遭到融資斷頭60億元，時隔近3個月，今（6日）市場又盛傳貨櫃三雄尾盤暴跌，原因是觸及丙種停損點、導致斷頭賣壓殺出，意外波及合法融資的投資人面臨追繳壓力，業內人士指出，若今天下午投資人放棄追繳保證金，明早一開盤航運破底機率高。對此網友狂喊，可以抄底了，斷頭就是要噴。

貨櫃三雄反彈一天後，今天開小紅隨即翻黑一路下殺，終場重挫5%以上、幾乎收在最低點，長榮失守百元關卡，收在97.8元（或5.05%）；陽明收在92.5元（或5.8%）；萬海跌幅最重，收在161.5元（或6.6%）。

目前合法券商融資融券有一定比例限制，不少投資人想開更大槓桿，就找丙種金主借錢，但利息高達10多趴，並以日計息，投資成本相當高，風險也大。自由時報報導，一般丙種收2成保證金，若跌幅超過2成必須追加保證金，否則將面臨金主斷頭，據了解，今日航運賣壓來自各券商丙種。

由於航運股價持續探底，用券商融資買進的投資人維持率也不足，融資追繳令萬箭齊發，營業員今天下午也急扣客戶追繳保證金。若投資人放棄追繳，明日開盤斷頭賣壓殺出，貨櫃三雄股價不排除再度破底。

對於墊丙賣壓再起，PTT網友表示，「每天都在斷頭 是要斷幾次」、「丙種也抱過一個山頭？」、「今天收那麼低 本來就很容易隔天破底」、「丙種利息是年利率18%起跳...真有人要玩????」、「貨櫃慘在一次還要救三家 先一起跌到年線吧」。

摩爾投顧分析師張志誠指出，從波羅的海貨櫃運價指數（FBX）來看，近期的回檔是貨櫃三雄的痛處，這也導致原本看好EPS 的信徒，不再貪心而融資大幅殺出，目前月均線長榮 、陽明、萬海都扣抵前波盤整期平平。他認為，若要再大幅跌一段，技術上不會是在指標值連續幾天 15 以下而轉折向下，因此要特別注意 FBX 報價指數再彈回前波高點時，貨櫃三雄就要同步找高點壓力減碼持股。

(時報資訊)

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