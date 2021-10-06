高雄和中央攜手，將興建8800戶社會住宅，基地面積1.3公頃的岡山社宅基地，目前正招標中，預定興建764戶社宅，今年底動土，2024年完工，針對高雄房價近期飆漲，高雄市長陳其邁6日表示，高雄將盤點土地，用平價住宅的方式，平準住宅的價格，同時也將管理紅單、查核實價登錄、以及房地產價格是否有涉及炒作或者是違反公平交易法。

高雄市長陳其邁6日前往視察岡山社宅興建基地，他表示，高市府與中央共同合作興建8,800戶社會住宅，中央計畫興建6,000戶，高市府則加碼興建2,800戶，未來，高市府會以提供一萬戶社會住宅為目標，繼續努力。

陳其邁表示，上任以來，積極推動社會住宅建設，選擇人口成長、交通方便、產業園區附近等合宜地點，計畫在岡山、亞灣區等地，興建社會住宅，因岡山地區鄰近橋頭科學園區及路竹科學園區，且高市府陸續推動岡山87期重劃區、岡山新行政中心公辦都更、以及容積率檢討等政策，未來發展可期。

針對台積電落腳高雄煉油廠舊址的消息，讓高雄房價漲了滿多，年輕人買房更困難？陳其邁受訪時指出，高雄興建社會住宅，就是著眼於提供低廉租金的住宅，給就業的年輕族群居住用，另一方面，也會利用平價的住宅，平準這些相關住宅的價格，至於平價住宅興建地點，交通方便是重點之一，滿足就業青年的需求，落實居住正義。

此外，高市府行國處的消保處，也會根據預售新制的紅單，進行查核房地產的價格，是不是涉及到炒作？或者是違反公平交易法的狀況，他說，高市府將會嚴格執行，同時，對於相關的實價登錄，高雄地政局也會查核。

岡山社宅預計興建764戶，共計4幢地上15層及地下2層建築，1房產品占比約60％、2房約30％、3房住宅約占10％。

高雄都發局長楊欽富表示，岡山社宅基地面積1.3公頃，預計興建764戶，目前已完成基本設計，並辦理統包工程招標與施工，9月底上網公告招標，預定年底動土，工期約3年後完工。

(時報資訊)