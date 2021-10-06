台灣產險「神單」賣破405萬張，創產險新紀錄，近期疾管署為這張保單理賠問題再發函解釋，即「水痘併發症」才是法定傳染病，若只有長水痘沒有併發症，又沒有經正式通報確定為案例，就不算法定傳染病，也是產險業少見的保單解釋案例。

台產防疫神單主要是年初熱賣的「法定傳染病防疫費用保險」，保費只要250元或500元，被保險人若收到中央政府或地方政府的法定傳染病隔離通知書，進行居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫者，保單就理賠5萬或10萬元，因為理賠條件明確且保費便宜，在年初國內因桃園社區感染出現恐慌情緒下，總投保量破405萬張，且到8月理賠已逾1.5萬張。

這次是高雄某位保戶因長水痘，由於水痘會經空氣傳染，因此醫院讓這位病患住進負壓隔離病房進行隔離，保戶出院後即以法定傳染病隔離治療向台產申請理賠。

但台產經確認，被列入法定傳染病的是「水痘併發症」，但該位保戶只有罹患水痘，並沒有併發症，且醫院也沒有作法定傳染病的通報，保戶亦沒有收到政府的隔離通知書，並不符合理賠條件，在與保戶溝通後，保戶無法接受，只好發函衛福部疾管署請求解釋。

由於保險業積極推出法定傳染病相關的防疫保單，疾管署9月底回覆台產，副本也支會產險與壽險公會，明確解釋「水痘併發症」才是第四類法定傳染病，且需要通報後的確認程序，才會成為法定傳染病的確定病例，若只有「水痘」但沒有併發症，就不是屬於法定傳染病。

也就是說該名保戶第一沒有併發症、第二沒有經醫院通報確定為法定傳染病的病例，所以不算是台產神單的理賠範圍。

進入秋冬的流感警戒期，流感併發重症亦是第四類法定傳染病，同樣也要有「併發症」，經通報確認為法定傳染病的案例後，才會是台產神單的理賠範圍。

(時報資訊)

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