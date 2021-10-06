【時報記者郭鴻慧台北報導】瑩碩生技(6677)今日與專業藥品開發暨CDMO服務公司祥翊(6676)簽訂國際市場策略合作意向書。雙方將共同開發具高技術門檻、高毛利的軟膠囊藥物，搶攻競爭少、獲利空間大的困難學名藥市場。

據協議，本次合作是結合兩方的關鍵優勢與專長，借重瑩碩在改良劑型的研發實力，加上祥翊擁有國內少數通過美國FDA與台灣TFDA審查合格的高致敏(High Potency)製劑產線，強強聯手，共同進軍高端學名藥市場，初步選定皮膚及抗癌用藥做為合作開端。

瑩碩總經理顏麟權表示，全球生技製藥業的合作結盟已蔚為趨勢，台灣市場規模小，加上健保藥價的逐年調整，更需借力使力，以合縱連橫策略突圍，開創藍海商機。我們很高興能促成此一合作案，瑩碩與祥翊雖然都具有困難學名藥的開發與製造能力，但若能有效結合彼此優勢，透過研發與產線資源的共享與分工，減少重複投資的浪費，相信必能創造雙贏局面。

祥翊執行長吳永連則說，祥翊與瑩碩的結盟，能結合二家公司在劑型開發、原料藥與製劑生產及銷售方面等資源，透過優勢互補，實現專業分工，進而有效發揮規模效益，大幅降低藥物的整體成本，為此我們也感到非常興奮。

吳永連進一步指出，看好口服軟膠囊劑型可廣泛運用在抗癌藥物與多種利基型暢銷藥，祥翊運用自主的調膠技術，積極投入劑型開發並投資產線設備，符合國際藥品高規格標準的軟膠囊生產線已正式投產。雙方此次合作，不僅可加速藥品的研發與上市時程，開創更寬廣的發展空間，亦有助強化祥翊在CDMO領域的實力與經驗。

雙方選定的第一個合作項目為皮膚專科用藥，瑩碩總經理顏麟權表示，此產品為處方用藥，光是國內市場在2020年的年銷售額就超過新台幣3億元以上，屬於高單價的藥品，深具開發價值。

顏麟權指出，針對軟膠囊劑型的開發，瑩碩透過研發中的新劑型新藥已奠定基礎，如今在祥翊的產線支持下可望縮短藥物開發時程，加速產品上市。雙方並持續洽談其他品項的合作開發，進一步攜手拓展海外市場。

(時報資訊)

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