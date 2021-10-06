【時報記者任珮云台北報導】中美晶(5483)今日公告九月營收，合併營收達62.51億元，月增率7.34%，年增率13.2%，單月營收為歷史次高！其中，太陽能產品營收為8.4億元，月增率23.44%，年增率97.37%，締造自2019年以來最高單月營收紀錄！中美晶今年第三季的合併營收為175.22億元，與第二季相較增加1.97%，較去年同期增加13.93%，單季營收創下歷史次高！太陽能產品第三季營收為21.41億元，較第二季成長7.95%，與去年同期相較增加55.65%。中美矽晶今年前三季累計營收達507.57億元，為歷史最高！

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶(6488)今日亦公告九月營收，合併營收達53.84億元，月增率4.6%，年增率5.64%。環球晶圓今年第三季合併營收達153.64億元，季增率1.02%，年增率9.69%，單季營收創下歷史第三高的佳績！綜觀環球晶圓今年第一季至第三季的營收表現，累計合併營收達453.78億元，為歷史新高！

隨著各國逐步解封、電子產品的推陳出新以及新興技術發展趨勢確立下，帶動各尺寸晶片需求提升，進而增加市場對優質矽晶圓的需求，環球晶圓將持續投入矽晶圓的先進製程開發，以期在市場上揚之際為公司注入成長動能及鞏固獲利根基。

環球晶圓收購Siltronic一案已取得美國反壟斷主管機關無條件通過。迄今本案已取得德國、奧地利、韓國、台灣、新加坡、美國反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。

(時報資訊)

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