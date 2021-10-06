勤業眾信聯合會計師事務所和台灣併購與私募股權協會於6日共同發表《2021台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》指出，2020年台灣私募股權基金投資活動仍熱絡，共有21件交易案、與2019年相當，投資總額則達37億美元，再次締造歷史新紀錄。

全球募資金額雖於2020年第二季大幅下降，但勤業眾信指出，市場適應疫後的商業新常態，第四季出現V型反彈，全年總額與歷年相比仍處高水位，全球私募股權基金的「可支配資金」（Dry Powder）更創下2.9兆美元新高水準。

勤業眾信表示，私募股權基金交易仍是資本市場的主要活動之一。國發會今年發布「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，有利民間資金投入私募股權市場，如今台灣私募股權投資已更趨成熟且多元，並創造許多新型投資機會。

日本則訂定綠色成長策略，由政策推動市場對再生能源的需求以創造投資機會；中國大陸持續制定法規強化私募股權基金的監管；新加坡與香港推出新型法律實體架構，多元投資樣態加上稅務優惠與放鬆監管等誘因持續吸引資金回流。

德勤財務顧問股份有限公司資深執行副總經理潘家涓表示，2020年台灣私募股權基金在投資產業及交易樣態之選擇，持續呈現多樣化趨勢。私募股權基金除關注傳統的熱門產業，如半導體、生技醫療等，亦關注新能源、互聯網等新興產業。指標交易案件如東博資本先後併購昂寶與奕力科技、貝萊德投資永鑫能源等。在交易樣態的部分，除了傳統收購案之外，諸如創投、Pre-IPO、夾層投資、直接投資新能源案場等另類投資樣態也逐漸受到投資人青睞。

(時報資訊)