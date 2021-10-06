追求稀少性，是金錢增值的方法之一，虛擬貨幣圈也有這樣的想法，會用銷毀發行量來維持單一加密貨幣的稀少性。新台幣計價虛擬貨幣交易平台MAX交易所6日表示，10/15日將進行MAX Token燒幣近1千萬顆。

從傳統世界看來，採取銷毀發行量的「燒幣」手段，無益於是自廢武功的激烈作法。MAX交易所則表示，MAX Token 自從初始發行5億顆以來，自2019至此次燒幣，共銷毀 40％的發行量，每年都會進行燒幣，藉由把一定數量的幣永久銷毀，維持幣的稀缺性，同時也維持幣價。

此舉對幣市帶來刺激，該交易所表示，MAX燒幣消息是在上周就進入市場，幣價立即反應出一波小漲幅，這次銷毀的MAX Token，全數來自於平台的交易、提領手續費，等同於把市場上回收回來的MAX Token燒掉，目的是減少市面上MAX Token的流通量。

為督促成為金管會要求的合規交易平台，MaiCoin集團於10/1遞交金管會文件，完成洗錢防制法令遵循聲明，是最早遞件的虛擬貨幣業者。該公司表示，政府的法規監管，為虛擬貨幣產業提供了正向發展的規範，MaiCoin集團的營運目標是朝向成為台灣虛擬貨幣業的龍頭。

(時報資訊)