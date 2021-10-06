【時報記者張漢綺台北報導】汽車動力暨安全零組件廠智伸科(4551)因汽車產業步入傳統旺季，隨著客戶拉貨增溫，可望帶動旗下汽車部業績成長，加上醫療、電子兩大事業部業績穩定成長，智伸科審慎樂觀看待第4季。

雖然車用晶片短缺影響尚未完全解除，受惠於汽車產業朝向節能減碳、新能源車等發展，燃油效率、引擎效能提升已成為品牌車廠及主要一階(Tier1)汽車零組件供應廠研發重心，智伸科汽車部旗下主力缸內直噴引擎系統之相關關鍵零組件產品的滲透率持續提升，奠定主要客戶保持良好拉貨力道，加上運動、電子、醫療等相關產品業績成長，推升智伸科第3季及前3季營收皆較去年同期成長。

智伸科9月合併營收為7.06億元，年減3.63%，累計第3季合併營收達21.15億元，年增1.38%，累計1至9月合併營收達66.21億元，年增29.47%。

各國政府努力推動政策使電動車在2030年前成為車市主流，智伸科目前多款涵蓋新能源車與電動車之傳動系統等的相關關鍵零組件產品正密切開發，預期將帶動公司相關關鍵零組件產品的需求持續上升。

由於汽車產業步入傳統旺季，隨著客戶拉貨增溫，可望帶動智伸科旗下汽車部業績成長，再者，醫療產品先前受到疫情影響所遞延拉貨訂單，目前已開始恢復以往出貨力道，且電子與醫療亦皆有新訂單加入，將為公司整體營收表現注入成長的活水，智伸科審慎樂觀看待第4季營運。

在中國限電政策方面，智伸科運用彈性調配生產產能因應，對整體營運並無影響，唯需要密切觀察後續變化。

智伸科表示，公司不斷延伸不同產業之產品線的廣度，快速開發各種新型產品以迎合客戶的關係，同時持續改善製程以降低製造成本，提升競爭力、拉開同業間的競爭門檻，藉以拉升公司於單一客戶新產品的開發滲透率，保持未來訂單能見度。

(時報資訊)

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