大江（8436)征戰歐洲Vitafood 2021展會，發表與和康生(1783)聯手開發的醫療級膠原蛋白MaxiCollagen，其三胜肽含量超越日韓產品3倍，法人預估，有機會在疫情後歐洲保健市場開啟成長動能。

隨著疫情趨緩逐步解禁，大江歐洲團隊受邀出席歐洲最大保健展會Vitafood，首推與和康生合作開發出突破膠原蛋白三胜肽含量的獨家工法，經驗證數據超越日韓產品三倍以上，人體測試七天即有豐潤肌膚的成果，改寫膠原蛋白需較長時間持續補充的產品特性，數據成果吸引參訪的歐洲保健品牌研發採購人員關注，足見疫情後歐洲保健美膚市場復甦，以及膠原蛋白產品在歐洲崛起熱銷程度。

大江在CDMO技術應用於保健美膚領域，從總營業額與問世產品數量，目前應是亞太區域規模最大企業，此次Vitafood各國參展商對於CDMO關注頻度熱絡，預期可望為未來市場的拓展添加助力。

大江表示，該公司具備垂直整合研發與製造，從原料開發到成品上市的優越能力，更是在場廠商需要集結3-4家公司方能達成的卓越優勢。大江以全球62國銷售通路，能服務歐洲保健美膚品牌直通各國市場，並且已經有諸多成功案例，造就近兩年歐美市場營收成長可觀的成果。

(時報資訊)

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