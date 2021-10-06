東南亞市場潛力龐大，台灣的商品與品牌在東南亞也相當有潛力，根據台馬網購節2020年熱銷排名榜觀察，台灣的美妝保養、服飾配件與生活用品類的商品最受台馬消費者青睞。

蝦皮購物表示，自2017年開通跨境業務，目前已協助超過3萬個跨境賣家將優質商品外銷海外，蝦皮購物資深總監梁日威表示，今年再度響應經濟部商業司推動的「2021台馬聯合網購節」（TAIWAN SELECT 2021）活動，共同推廣台灣好商品與優質品牌前進海外，全力協助更多優質跨境賣家「錢」進海外、「賣」向國際。

瞄準東南亞市場潛力前景，蝦皮購物今年再度響應經濟部商業司推動的「2021台馬聯合網購節」（TAIWAN SELECT 2021）活動，共同推廣台灣好商品與優質品牌前進海外，也為馬來西亞消費者提供更多元的台灣本地特色商品。

蝦皮指出，為期10天的限時活動將延續到10/10，蝦皮購物將推出全站超過百萬件來自台灣的優惠商品，抓準馬來西亞消費偏好，主攻食品類與生活保健類等產品，搭配推薦店家滿額免運費的補助。

台馬網購節2020年熱銷排名榜觀察，台灣的美妝保養、服飾配件與生活用品類的商品最受台馬消費者青睞。瞄準大馬用戶消費偏好，蝦皮購物祭出跨境優惠5折起，以及站上推薦跨境賣家滿額免運費的好康，蝦皮購物更盤點站上優質跨境賣家，主推居家生活與食品類相關商品，包括廣受馬來西亞消費者青睞的台灣黑糖磚，光是今年相較去年同期訂單量就成長超過15倍。

今年馬來西亞疫情仍維持緊繃狀態，蝦皮購物觀察到大馬用戶尤其喜愛台灣食品作為居家常備品，包括台灣泡麵品牌與三點一刻的沖泡式奶茶穩坐銷量長紅冠軍，也創造年度訂單成長近3倍的穩定佳績，顯見其成為大馬用戶瞄準掃貨的重點商品；生活用品類則包括美妝保健的小三美日跨境賣場、熱賣防疫護目鏡的櫻桃飾品、小麥購物等。

看準跨境電商業務成為台灣賣家近幾年亟欲前進的版圖，蝦皮購物從2017年開通跨境業務，目前已協助超過3萬個跨境賣家將優質商品外銷海外，東南亞市場也有超過3萬家店舖加入，其中更有高達4千個以上的知名品牌，涵蓋類別從美妝保健、服飾配件、食品與伴手禮到3C配件及家電設備等。

梁日威表示，蝦皮購物致力於東南亞跨境電商服務，也提供欲拓展跨境業務的品牌、賣家更加方便且具效益的商業服務，蝦皮購物連續兩年參與台馬網購節，期待透過積極參與，共同提升台馬網購節聲量，全力協助更多優質跨境賣家將商品賣向國際。

(時報資訊)