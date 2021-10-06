【時報-台北電】台聯電(4905)公告公司董事會通過現金減資，減資基準日為10月6日，公司於110年8月13日股東常會決議通過現金減資銷除股份261萬1221股，每股面額10元，總金額為2611萬2210元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月5日證櫃監字第1100201802號函核准在案辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本計畫書。

本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股3264萬265股(已上櫃股票3264萬265股)，每股面額為10元，共計3億2640萬2650元。

本次現金減資2611萬2210元，銷除已發行股份261萬1221股(包括已上櫃股票261萬1221股)，用以提升股東權益報酬率，減資比率約為8%。減資後換發股數計3002萬9044股(包括上櫃股票3002萬9044股)，每股面額10元，減資後換發普通股股份總金額為3億29萬440元。依「減資全面換發無實體股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發920股(每仟股減少80股)，預計每仟股退還現金800元。

舊股票最後交易日為11月24日，舊股票停止在市場買賣日期為11月25日至12月3日，停止過戶期間為11月29日至12月3日，舊股票最後過戶日為11月28日，舊股票停止過戶期間為11月29日至12月3日，減資換發新股票基準日為12月3日，新股票上櫃買賣日和舊股票終止上櫃日為12月6日，現金減資退還股款發放日訂於12月10日。（編輯整理：葉時安）

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