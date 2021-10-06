【時報記者任珮云台北報導】群聯（8299）今（6）日與森崴能源（6806）子公司富威電力簽署為期十年的綠電轉供合約，由群聯董事長潘健成及富威電力董事長胡惠森共同簽訂，總合約共1400萬餘度綠電，將可減少7159公噸的二氧化碳排放量，相當於種植595,616顆樹木，約可供應4014戶家庭一年之用電。富威電力年底前還會有數個綠電合約案件將簽訂，目前綠電缺口吃緊，公司也積極拓展綠電的開發。

富威電力董事長胡惠森肯定群聯超前部署，達成為期十年的綠電採購協議。他指出，政府能源政策目標2025年再生能源占比拉高至20%，但隨著國際間力促RE100、淨零碳排、碳關稅議題升溫，半導體、電機、電子等出口產業對綠電需求遠遠超出原先預期，企業實宜提早布局規劃。

富威電力2019年成立、同年12月取得再生能源售電業執照，去年完成首批再生能源轉供，為全台灣目前唯一提供複數種類（太陽光電及風力發電）再生能源的綠電供應商。今年開始與中信金控（2891）合作，利用區塊鏈技術，將金流部分打造成商品化導入交易，提供更安全、更可靠的交易模式。

富威電力依靠母公司森崴能源全方位的能源作為售電案源，遍及太陽光電、風力及水力發電等，並以此建構綠電交易平台，導入多項數位技術，提供客戶一站式、安全可靠的綠電交易，解決用電大戶所需的綠電需求。

(時報資訊)

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