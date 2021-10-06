台北市房價大漲，不過漲幅集中在50坪以下中小坪數、以及百坪以上產品，型數區間M型化加劇，各坪數區間中又以21～30坪的小宅單價二年漲幅達11.7％最高，反應總價考量下，能規劃二房的小宅需求強勁，不過61～100坪的產品單價變化相當有限，均在4％以下。

根據住商機構調查，台北市各坪數區間的產品二年來的單價漲幅以21～30坪，以及41～50坪均在一成以上，20坪以下亦達9.6％，不過在61～80坪的中大坪數產品房價僅上漲1.6％、81～100坪則上漲3.8％，在這一波房市熱潮中，漲勢相對不明顯，不過在百坪以上豪宅單價漲幅高達8.1％，台北市房市出現了小宅、大宅雙頭領漲的趨勢

經過此波大漲，過去平均單價均在5字頭、屬單價較低的20～50坪間的產品，房價均站上了6字頭，20坪以下的小宅更從每坪62.8萬，漲至68.8萬，直逼7字頭，而百坪以上產品單價則是從9字頭，站上三位數，達每坪100.4萬元。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，由於家戶人口越來越少及高房價，二房產品成為房市主力，在大都會區不僅有剛性需求支撐，出租也具有一定市場，資金帶動下房價躍昇力道強。

小坪數、套房總價低，通常平均單價較高，台北市房價高，面積小則壓縮購屋總價，且北上就業、就學人口多，小坪數出租容易，市場對小坪數住宅需求強，加上建商推案不乏小坪數產品，新案價格拉動均價走揚；反觀中大坪數住宅，在房市盤整時期幾乎成為票房毒藥，但隨著不動產市場復甦，及台商回流、資金注入，豪宅市場又見曙光，去年到今年受惠資金熱潮，諸多指標豪宅陸續交易，拉抬百坪住宅的均價。

(時報資訊)