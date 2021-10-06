富比士5日公布美國400大富豪榜（Forbes 400），依然由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）蟬聯冠軍寶座，總資產約2000億美元，前美國總統川普（Donald Trump）則意外掉出富豪榜，是25年來首度掉落榜外，主要是因為疫情以來，川普的財富主力、即持有的大城市房地產受到影響，身價縮水6億美元（約新台幣168億元），因而以4億美元（約新台幣112億元）之差飲恨。

今年的富比士美國400大富豪榜最低門檻為29億美元，高於前3年的21億美元，不僅房地產大亨川普，同時也使得包括名嘴歐普拉 (Oprah Winfrey)在內共51名富豪掉落榜外。

外媒報導，川普身價估計為25億美元，1982年首次進入美國400大富豪榜，在連續7年進榜後，在1990年跌出榜外，直到1996年才又回到富豪榜，並自1996年起到2020年，連續25年都在榜內。

富比士指出，其實從疫情以來，川普的資產即縮水6億美元，主要即是因為房地產市場萎靡所受到的影響。

相較於川普這位房地產大亨資產受疫情衝擊，2021年富比士美國400富豪榜前幾名都是科技業老闆，排名第1為亞馬遜創辦人貝佐斯，第2名為特斯拉執行長馬斯克，第3名為臉書執行長祖克伯，第4名是微軟創辦人比爾蓋茲，第5名為Google創辦人佩吉。

(時報資訊)

#川普 #富比士 #亞馬遜

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