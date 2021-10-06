【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)9月營收月成長達64.2%，第三季營收則為13.41億元、相較第二季微幅減少約0.67%、相較去年同期減少12.4%，宏達電也預計在下周14日舉辦全球新品發布會，屆時預計將會端出VR領域新產品。

宏達電9月自結合併營業收入為6.01億元、年減少26.43%、月成長64.2%；宏達電第三季營收為13.41億元、相較第二季微幅減少約0.67%、相較去年同期減少12.4%；累計前9月自結合併營業收入為38.65億元、年減少8.11%。

宏達電近年專注在虛擬實境產品與生態鏈上的發展，旗艦級PC VR裝置的HTC VIVE Pro 2專業版也在9月上旬全球市場開賣，VIVE Pro 2擁有清晰、精準、無可比擬的VR沉浸體驗，透過精準空間追蹤技術和新世代圖像顯示，提供消費者全新一代VR視聽體驗。且VIVE Pro 2相容於SteamVR系統與周邊配件，並相容於其他第三方SteamVR體感配件，可望吸引更多消費者進入VR領域。

不僅如此，宏達電VIVE ORIGINAL的全球第一個全息音樂平台「BEATDAY」也在九月發表，除了融合最新虛擬技術，更與音樂人跨界合作在電腦與手機雙平台上推出全息演唱會及全息MV等內容。宏達電開發BEATDAY全息音樂平台的目的，就是透過容積攝影、區塊鏈、XR等新科技，開創「元宇宙」時代的娛樂體驗。未來平台除了將常態推出不同藝人的演唱會，觀眾也將可以在VR平台上體驗新型態的全息音樂作品。

宏達電日前也已經發出2021年全球產品線上發表會「Go With The Flow體驗之旅」邀請函，將於10月14日發表新品，市場推估為VR領域新品。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意