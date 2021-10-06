中華化(1727)高毛利率的電子化學品上半年營收佔比從21％提高至27％，帶動毛利率提振至20％。法人估，今年電子級硫酸銷售成長趨勢不變，隨著產能利用率攀升，電子化學品營收占比將挑戰三成，加上去年處分中國啟東廠補助金進帳，營運表現更上層樓。

此外，國化(1713)上半年包括保險粉、氧化鋅、吊白塊、重亞硫酸鈉等產品銷量均有1成至5成成長，屏南廠也配合增產因應，上半年營業利益已與去年前三季相當。在產品價量齊步推升下，前8月營收年增30％，加上轉投資和淞營運突出，全年營運轉機活絡可期。

中華化挾著工業級硫酸生產基礎，2009～2010年之間跨入電子級應用領域，電子級硫酸屬半導體工業常用的八大化學試劑之一。中華化目前電子級化學品年產約5萬噸；其中，電子級硫酸係與伊默克公司合資設廠生產，目前國內市占率約17％。

受電子級硫酸對半導體大廠客戶出貨成長助力，中華化上半年營運由虧轉盈，EPS0.92元。 基礎化學品(酸鹼、水處理化學品)營收佔比52％、電子化學品(電子級硫酸，LCD蝕刻液/顯像配方化學品)佔27％、特用化學品(客製化樹脂/塑膠單體合成)約21％。

國化上半年本業獲利改善，在認列和淞獲利與出售和淞股權後，上半年稅後淨利7,646萬元、年增237％，EPS0.51元。轉投資和淞上半年淨利1.65億元，年增216％，EPS 2.71元；國化在和淞今年登錄興櫃後出售部分股權，目前持股和淞約29.55％。

(時報資訊)

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