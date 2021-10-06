台股拉回整理，個股修正壓力未歇，ETF第4季布局方向成為股民關注焦點，群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠認為，目前全球經濟動能、市場流動性充裕，整體趨勢仍偏多看待，但受政經事件不確定因素干擾，導致波動增加，建議以展望明確、具穩定現金流為ETF投資方向，並採「股債均衡」配置，參與年底行情。

張菁惠表示，ETF股債平衡配置，可參考3檔股票型及3檔債券型ETF，包括群益道瓊美國地產（00714）、群益NBI生技（00678）、群億深証中小（00643），以及群益10年IG金融債（00724B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益7+中國政金債ETF（00794B），布局市場涵蓋主要市場及各相關產業的龍頭企業。

在重點趨勢方面，受惠於景氣復甦及需求回溫，美國房市火熱，今年來道瓊美國地產指數表現亮眼。後市來看，在基本面修復支撐房市需求下，同時拜登政府的基建政策也為電塔、基地台、雲端資料中心等特殊型REITs帶來利多，建議投資人不妨透過美國地產ETF來順勢布局。

另一趨勢亮點則為生技醫療，受惠於各國政府陸續下訂明年，甚至是後年的新冠肺炎疫苗，疫苗剛性需求商機可望延續，同時先進醫療領域技術創新也持續不斷，包括精準醫療、基因療法、新藥研發等，帶動生技醫療產業成長前景持續看好，生技ETF亦可順勢布局，掌握未來商機。

此外，近期中國股市受到房企負面事件與限電利空的干擾而表現震盪，但中國在推動科技自主與科技創新、產品與消費的自主經濟循環之腳步並未停歇，而在前述新經濟著墨最深的中小板企業更是投資中國新經濟不可忽略的重要板塊，相關ETF值得關注。

張菁惠進一步指出，對於想要領息，打造固定現金流的投資人而言，債券ETF是值得多加善用的投資工具，兼具收益及風險分散的投資效果，標的選擇上可專注受惠景氣復甦及升息循環的金融債ETF、搭上防疫及人口老化商機的醫療債ETF，以及信用評等佳的中國政金債ETF。

此外，張菁蕙點出，同時布局此3檔ETF還有兩個好處，第一是幣別分散，涵蓋美元及人民幣，第二，配息時間分散，可以達到月月領息效果，且此3檔近一年年化配息率皆超過3％，可望配息、價差雙頭賺。

(時報資訊)